Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

To chyba jedyna elektronika, której uczniowie mogą używać na lekcji. A nawet powinni.

12 monitorów interaktywnych, z 65-calowymi ekranami trafiło właśnie do podstawówek w Sławnie.



Urządzenia w pewnym stopniu zastępują tradycyjne tablice szkolne; są obsługiwane dotykowo, można na nich robić notatki, rysować, wyświetlać wcześniejsze zapiski, a także filmy czy obrazy.



Tablice trafiły do szkół w Sławnie w ramach programu Cyfrowa Gmina. Ich koszt to prawie 120 tysięcy złotych.