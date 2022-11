To już ostatnia szansa, żeby zapisać się na niepodległościowy bieg. Tylko do końca dnia można zgłaszać swój udział w imprezie "Stargard dla Niepodległej".

Do pokonania będzie kilka dystansów do wyboru - od 200 do 1200 metrów dla najmłodszych, a także pięć kilometrów dla dorosłych.Taka sama odległość będzie do przebycia w kategorii Nordic Walking. Impreza odbędzie się w piątek. Początek o godz. 18:00 w Parku Chrobrego.Link do zapisów można znaleźć na stronie stargard.pl