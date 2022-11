Sawaryn: mamy pracować na rzecz społeczeństwa

Samorządy mają spółki komunalne i mogą węgiel rozprowadzać, aby pomóc mieszkańcom bez zbędnej w tym przypadku polityki - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

Samorządowiec nie chciał komentować wystąpień działaczy opozycji, którzy twierdzili, że "rząd sobie nie radzi", Sawaryn tłumaczył, że "gmina ma swoje obowiązki".- W ciągu kilku miesięcy zorganizować dystrybucję węgla przez system państwowy, jest to niemożliwe, samorządy mają taką możliwość i to w zakresie własnych spółek komunalnych, ewentualnie we współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, które takim węglem handlują. Często w samorządzie padam ofiarą polityki wśród moich radnych, natomiast my mamy pracować na rzecz społeczeństwa - mówi Sawaryn.Burmistrz Gryfina podkreślał, że dostarczany "rządowy" surowiec jest bardzo dobrej jakości, a w jego gminie wydano także 1500 decyzji na ekwiwalent węglowy.