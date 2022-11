Coraz więcej zachorowań na grypę w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomimo sprzyjającej aury zachorowań jest znacznie więcej niż rok temu. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia w ostatnim tygodniu października w województwie zachodniopomorskim zachorowało ponad 2100 osób, dla porównania w ubiegłym roku w tym samym czasie było o tysiąc takich przypadków mniej.

W tym roku z powodu zakażenia do szpitali trafiło dziewięć osób, w ubiegłym o jedną mniej. Najlepszym sposobem, by uniknąć grypy są szczepienia. Część pacjentów może preparat przyjąć za darmo przypomina Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.



- Kobiety w ciąży oraz seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia, mają prawo do szczepionki bezpłatnej. Część osób, które ukończyły 65. rok życia będzie mogło kupić szczepionki z częściową refundacją. Dla pozostałych osób szczepionka przeciwko grypie jest płatna - mówi Koszur.



W całym kraju w tym czasie na grypę zachorowało ponad 120 tysięcy osób, a rok wcześniej 114 tysięcy.