Wiadomo, co było przyczyną powodzi w Łobzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

To zatkany przez bobry przepust przyczynił się do powodzi w Łobzie - ustalili specjaliści po posiedzeniu sztabu kryzysowego.

Wieczorem doszło do przerwania tamy na pobliskich stawach, woda wypłukała 10-metrową wyrwę na odcinku od Łobza do Węgorzyna - mówi burmistrz Łobza, Piotr Ćwikła. - Został zapchany przepust, podziurawiony nasyp stawu, który tam był, co zblokowało wodę i spowodowało podniesienie wody. Najważniejsze jest to, że nie ma strat w ludziach lub na zdrowiu.



Mieszkańcy nie mogli przewidzieć, że strumień, który na co dzień można przeskoczyć,

może wywołać takie szkody.



- Jak przyszedłem, to woda była już na górce, tak że już nie mogłem wejść. Było 1,5 metra wody w środku, już zdążyłem posprzątać od wczoraj - mówi poszkodowany mieszkaniec. - Nie wiedzieliśmy, że coś takiego nas spotka, tutaj płynął strumyk, który można było przeskoczyć. Na stawach się nazbierała woda i popłynęła. Bobry się wprowadziły na te stawy, zatkały ten wlot spustowy, woda się zbierała, nie miał kto tego odetkać, aż wał został przerwany.



Po powodzi zarwany jest odcinek drogi wojewódzkiej 151. Między Węgorzynem a Łobzem, ta trasa jest zamknięta, objazd prowadzi przez Runowo Pomorskie, Siedlice, Rekowo i Strzmiele.



Według wstępnych szacunków, droga będzie nieczynna około dwa miesiące.