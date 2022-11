Milionowe długi, co piąty nie płaci czynszu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Milionowe długi najemców lokali komunalnych w Szczecinie. Teraz wynoszą one aż 196 mln złotych. Jak wynika ze statystyk, za czynsz nie płaci co piąty szczecinian.

Większość zobowiązań jest bardzo trudna do ściągnięcia - przyznał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa Tomasz Klek. - Ta kwota zadłużenia w przypadku osób, które zalegają ponad rok wynosi prawie 194 miliony złotych, bardzo trudno jest ten dług ściągnąć.



Kilka lat temu miasto wprowadziło program, dzięki któremu bezrobotni mogli odpracować swój dług. Akcja jednak została wygaszona ze względu na niskie bezrobocie.



- Teraz zaległość można rozłożyć na nieoprocentowane raty - dodał Tomasz Klek. - I to bardzo liczne raty, bo można ten dług rozłożyć na ponad 200 rat. Wtedy automatycznie zatrzymuje się bieg odsetek.



W Szczecinie jest ok. 15 tys. lokali komunalnych i socjalnych, a nie płaci około trzech tysięcy najemców. W tym roku miasto wykonało 100 wyroków eksmisji, w kolejce czeka około dwa tysięcy.