Prezydent Duda: Rosyjska agresja na Ukrainę uderza w politykę klimatyczną

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że rosyjska agresja na Ukrainę uderza także w politykę klimatyczną.

W egipskim Szarm el-Szejk polski prezydent bierze udział w konferencji klimatycznej COP27. - Dziś najważniejszym problemem obok celów ochrony klimatu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - mówił Duda. - Dziś bombardowane są elektrownie, węzły cieplne na Ukrainie. Po to, żeby wywołać kryzys, także humanitarny, by wywołać kolejną falę kryzysu uchodźczego z Ukrainy do Polski, do krajów Europy Zachodniej. To są działania, które godzą w politykę klimatyczną i musimy tę trudną sytuację uwzględniać w polityce klimatycznej.



W konferencji bierze udział 120 głów państw i około 3 tysięcy uczestników. Delegaci z poszczególnych krajów będą mieć dwa tygodnie na opracowanie nowego porozumienia klimatycznego. Mają się w nim pojawić konkretne zobowiązania dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.