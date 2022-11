Dwa miesiące ma zająć naprawa zniszczonego odcinka drogi wojewódzkiej nr 151 w Łobzie - takie są pierwsze szacunki sztabu kryzysowego.

W niedzielę doszło do przerwania tamy na stawach co doprowadziło do powodzi, która podtopiła domy mieszkańców dzielnicy Świętoborzec oraz wypłukała 10-metrową wyrwę na odcinku od Łobza do Węgorzyna.- Ta droga ma wielkie znaczenie dla miasta - mówi burmistrz Piotr Ćwikła. - Ta droga służy samochodom ciężarowym do przejazdów w stronę centrum logistycznego i główny szlak na Szczecin także to jest bardzo uciążliwa sytuacja dla nas. Są obejścia. To trudność dla nas wszystkich.Pierwsze ustalenia wskazują, że przyczyną powodzi miało być zablokowanie rury przepustowej w pobliskim stawie przez bobry. Woda przerwała wał i wpłynęła do strumienia, co doprowadziło do podtopień.