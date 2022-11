Dodatki do ogrzewania. Będzie kontrola w ZBK w Nowogardzie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Będzie wewnętrzna kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie - zapowiadają tamtejsi urzędnicy. Chodzi o dodatki do ogrzewania.

Na problem, który dotknął m.in. mieszkańców bloku socjalnego w Maszkowie, zwrócił uwagę słuchacz naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".



- Nowogard ma problem z ZUK-iem, ponieważ odrzuca on niejako z automatu ich podania o dopłatę tłumacząc to tym, że większość z nich pali drobnym drewnem - powiedział słuchacz.



Zanim pieniądze zostaną wypłacone, osoba ubiegająca się o rządową dopłatę, musi zadeklarować, czym ogrzewa mieszkanie - jeśli węglem otrzyma 3 tys. zł, jeśli drewnem to tysiąc.



W przypadku lokali komunalnych zgłoszenia nie może zrobić najemca a zarządca budynku, czyli tutaj nowogardzki ZBK - mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowogardu Marcin Nieradka. - Ci ludzie są skazani na to częściowo, że w ogóle nie dostaną dopłat, a częściowo że o wiele mniejsze od należnych dopłat, bo byłem i sprawdzałem, widziałem piece, widziałem węgiel. Część osób otrzymała decyzje burmistrza Nowogardu. Są to decyzje odmowne lub niezgodne ze stanem faktycznym.



W bloku w Maszkowie mieszka 13 rodzin, ale po tych sygnałach powołaliśmy komisję, która sprawdzi wszystkie deklaracje dot. lokali komunalnych - informuje zastępca burmistrza Nowogardu Bogdan Jaroszewicz. - Skład komisji, który został powołany, będzie również dokonywał wizji lokalnej z mieszkańcami. Wejdziemy na teren ich nieruchomości, żeby zobaczyć, czym opalają i nie będzie to na pewno tak, że ci mieszkańcy zostaną bez możliwości ogrzania się zimą.



Pierwsze wyniki kontroli mają być znane za kilka dni.