Tarcza antyinflacyjna i uwagi KE. Dyskusja w Radiu Szczecin

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Likwidacja tarczy antyinflacyjnej przyniesie opłakane skutki dla polskiej gospodarki - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentują uwagi Komisji Europejskiej dotyczące obniżenia przez polski rząd stawek VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy.

- Wyższy VAT na nawozy to wyższe ceny w sklepach - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński. - Chciałbym, żeby przyjechała tu pani przewodnicząca Ursula i spotkała się np. z rolnikami i wytłumaczyła im dlaczego nawozy mają z powrotem być na odpowiedniej stawce VAT, czyli ich cena ma wzrosnąć. Unia Europejska, jej władze rządzący Unią z uporem maniaka starają się dobić unijną gospodarkę, zrobić jak największą szkodę.



Jaki jest cel działania Komisji Europejskiej? O tym mówił prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista. - Celem strategicznym tego działania jest, żeby mówiąc kolokwialnie wykrwawiać polskie przedsiębiorstwa, żeby one były przejmowane przez niemieckie - uważa prof. Krysiak.



Pod koniec października prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą działanie tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku.