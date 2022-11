Co będzie ze stacją dializ w Świnoujściu?

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

Jest szansa na rozwiązanie patu w sprawie stacji dializ w Świnoujściu. Dziś władze miasta, spółki, która stacje prowadzi i uzdrowiska spotkają się na rozmowach.

Przypomnijmy, miesiąc temu prezydent Świnoujścia poinformował, że stacja działać będzie tylko do połowy grudnia. To oznacza, że pacjenci ze schorzeniami nerek, którzy wymagają dializowania będą musieli przyjeżdżać na zabiegi do Szczecina.



Stację, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia prowadzi spółka Fresenius. Jak się okazało jest ona nierentowna - mówi Marek Myślak, ordynator ośrodka w Świnoujściu: - Problemem Świnoujścia jest to, że jest to małe miasto, mamy więc daleko wszędzie. Pacjenci, którzy są spoza Świnoujścia mają kawał drogi na dojazd i olbrzymie koszty związane z transportem.



Problem dotyczy nie tylko mieszkańców, ale też turystów - dodaje Marek Myślak: - Takie miasto, jak Świnoujście jest miastem wakacyjnym. Nie możemy więc mówić tylko o pacjentach - mieszkańcach, którzy się dializują. Od marca do października bowiem ten oddział jest pełen pacjentów ze względu na urlopowiczów, zarówno polskich, jak i niemieckich. Tych pacjentów jest więc dużo więcej w okresie letnim.



Prezydent Świnoujścia - by uniknąć sytuacji, w której pacjenci ze Świnoujścia nie będą mieli dostępu do dializ - zwrócił się do zarządu Uzdrowiska, by podjęli się prowadzenia jednostki.