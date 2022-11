Znamy nowe szczegóły dot. przebudowy placu Batorego

W przyszłym roku ma ruszyć przebudowa placu Batorego w Szczecinie - miasto zdradza kolejną datę rozpoczęcia długo oczekiwanej inwestycji.

Jeszcze w tym miesiącu ma być gotowy zaktualizowany projekt przebudowy.Harmonogram zdradza zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, w odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika. I jest też dobra informacja dla ekologów i miłośników zieleni - nie będzie wycinki drzew.Przypomnijmy, według planu urzędników na placu Batorego zamiast basenu przeciwpożarowego ma powstać fontanna, do tego place zabaw i siłownie pod chmurką. Odnowione zostaną alejki, będzie także nowe oświetlenie.Koncepcja znana jest od dawna, jednak do tej pory nie doczekała się realizacji. Od kilku miesięcy aktualizowana jest dokumentacja projektowa. Firma ma na to czas do 22 listopada.Chodzi o utrzymanie zieleni - zapowiada Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta: - Plac Batorego jest akurat takim miejscem, gdzie ta zieleń stanowi bardzo ważną część. Tam są cenne okazy platanów i innych drzew. Zapewnienie im, jak najlepszej ochrony będzie naszym celem.Jak zdradza Michał Przepiera, zlecono badania dendrologiczne. Na ich podstawie zdecydowano o pozostawieniu na placu wszystkich drzew, zasadzone zostaną również kolejne. Przewidziany budżet to 5 milionów złotych. Przepiera jednak już zapowiedział, że miasto będzie wnioskować o dodatkowe środki na inwestycję.