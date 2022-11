Żołnierz WOT-u pobiegł w maratonie Marines w USA [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Reprezentował Szczecin i całą Polskę podczas maratonu amerykańskich żołnierzy Marines w Waszyngtonie.

Starszy chorąży sztabowy Jacek Schmidt z zachodniopomorskich "terytorialsów" pokonał dystans ponad 26 mil w mundurze Wojska Polskiego oraz z biało-czerwoną flagą w dłoni.



Jak mówi chorąży, chciał w ten sposób oddać hołd polskim żołnierzom, którzy zginęli w misjach zagranicznych.



Schmidt długo nie zastanawiał się nad pomysłem pokonania maratonu w mundurze: - Gdy dowiedziałem się, że jestem już zakwalifikowany do drużyny, to od razu wiedziałem, że przebiegnę ten maraton w mundurze żołnierza Wojska Polskiego, w mundurze polowym, berecie żołnierza WOT oraz z naszą biało-czerwoną flagą. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogłem wziąć udział w tym biegu, i to w takiej oprawie.



Na trasie, tysiące kilometrów od domu, spotkał innego szczecinianina. - Fajna sprawa, na 15-kilometrze podbiegł do mnie pan, który powiedział, że w 1982 roku wyjechał z kraju, ja mu zadałem pytanie: "Gdzie pan mieszkał?", a on na to, że: "w Szczecinie". Pobiegł do przodu i zrobił sobie ze mną selfie, naprawdę to coś niesamowitego... - wspomina Schmidt.



To nie pierwszy maraton w wykonaniu chorążego Schmidta. Regularnie startuje on w Maratonie Szczecińskim, a także w ultramaratonach.