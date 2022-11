DaVinci już dwa lata działa na Pomorzanach

DaVinci. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkaset pomyślnie zakończonych operacji, szkolenie kolejnych operatorów i zbieranie doświadczenia - Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej szpitala na Pomorzanach podsumowała dwa lata działania systemu daVinci.

W ciągu ostatnich 24 miesięcy placówka awansowała również do pozycji ośrodka szkoleniowego. Oznacza to, że to do Szczecina lekarze przyjeżdżają się uczyć jego obsługi. W jednostce wykonywany jest zabieg prostatektomii radykalnej.



To wycięcie gruczołu krokowego u pacjentów z nowotworem prostaty, mówi prof. Marcin Słojewski, kierownik kliniki urologii i onkologii urologicznej szpitala na Pomorzanach. - Mniejsza liczba powikłań, krótszy czas pobytu w szpitalu i przede wszystkim możliwość zaoszczędzenia struktur ważnych dla operowanego mężczyzny: zachowania wzwodu, potencji, trzymania moczu w stopniu znacznie większym niż po innych operacjach.



DaVinci to sprzęt, dzięki któremu pacjenci operowani są bez otwierania powłok ciała. Przy jego użyciu w szpitalu na Pomorzanach wykonywane są również operacje ginekologiczne i onkologiczne.



Szpital otrzymał na sprzęt z Ministerstwa Zdrowia 13 mln złotych.