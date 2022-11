"Niepodległa Poczta Polska" w Moryniu

Źródło: organizator

To świadectwo historii z rzadko spotykanej strony. Losy polski w miniaturze i na papierze. Taką wystawę będzie można zobaczyć w Moryniu.

To specjalne kolekcje znaczków, kopert, stempli czy pocztówek z początku wieku, ale też z czasów II Wojny Światowej czy wydane przez Polaków poza granicami kraju i upamiętniające odzyskanie niepodległości.



Wystawę "Niepodległa Poczta Polska" można będzie oglądać 11 go i 12 go listopada w siedzibie Stowarzyszenia Regionalnego "Dolne Zakole Odry" przy ul. Dworcowej 12b.