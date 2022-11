Zachodniopomorskie kluby były zamieszane w ustawianie meczów?

Zachodniopomorskie drużyny mogą być zamieszane w ustawianie meczów. Druga grupa III Ligi, w której mierzą się drużyny naszego województwa, od jakiegoś czasu jest pod lupą PZPN.

Wygląda na to, że ten proceder jest zjawiskiem ogólnopolskim. Na liście podejrzewanych klubów są zespoły z całej Polski.





- Ta lista - podejrzewam - że będzie się cały czas rozwijała. Z informacji, które udało mi się uzyskać, padały nazwy takich klubów jak: Błękitni, Stargard Concordia, Elbląg, GKS Jastrzębie, Unia Tarnów, Odra Wodzisław, która dosyć często pojawia się w raportach dotyczących podejrzanych meczów. Choćby jeszcze Bałtyk Gdynia, jest tych klubów trochę. Część tych nazw rzeczywiście powtarza się regularnie... - dodał Miga.

Taki wniosek płynie z publikacji TVP Sport, w której pada kilka nazw dużych klubów z województwa. Chemik Police, Błękitni Stargard czy Pogoń II Szczecin - nazwy tych klubów padają w kontekście domniemanych ustawionych spotkań.Temat wywołał dziennikarz TVP Sport - Mateusz Miga, który rozmawiał z byłym pracownikiem jednego z największych bukmacherów. Publikacja wywołała już pierwsze odpowiedzi ze strony klubów.- Ja rozmawiałam z Adamem Gilarskim - to rzecznik dyscyplinarny PZPN-u. Rozmowa odbyła się kilka miesięcy temu i wtedy już było 11 spotkań pod lupą związku i to były właśnie tego typu sytuacje, że przebieg meczu diametralnie się zmieniał i można to było porównać ze zmieniającymi się kursami na poszczególne zdarzenie - opowiadał Miga.Pogoń Szczecin opublikowała oświadczenie, w którym możemy przeczytać: "Absolutnie nie dopuszczamy możliwości udziału zawodników występujących w Pogoni Szczecin S.A. w działaniach".Z oświadczenia wynika również, że Pogoń przekazała już treść wiadomości z domniemanymi dowodami do właściwych organów. Pogoń II Szczecin jest podejrzewana o ustawienie spotkania z 28. października tego roku - wygranego 2:0 ze Świtem Skolwin.