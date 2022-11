W Szczecinie władze miasta rozpoczęły wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Wnioski można złożyć w Urzędzie Miasta przy Placu Armii Krajowej 1 lub w filii na prawobrzeżu przy ulicy Rydla 39.- Jestem mieszkańcem gminy, nie polecę do premiera, żeby mi węgiel sprzedawał, tylko mam tutaj swoich gospodarzy miasta, dobrze że ustawa to przewidziała. - W sytuacji gdzie mieliśmy płacić pięć tysięcy złotych, a płacimy dwa tysiące, jest to kolosalna różnica. Z tym wnioskiem idę do składu węglowego kupić węgiel - mówią szczecinianie.Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.