To może być najcieplejsza jesień w Szczecinie od 1951 roku [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Warunek jest jeden - w listopadzie temperatury muszą utrzymać się na mniej więcej takim poziomie, jak obecnie. Termometry we wtorek pokazują 15 stopni, do tego mamy sporo słońca.

- Bardzo piękną pogodę mamy. Jest zaskakująco ciepło, co mi trochę odpowiada, ale jednocześnie budzi przerażenie małe. Zmiany pogodowe stają się coraz bardziej skrajne. Fajne słoneczko świeci na nas, oby tak dalej - mówili mieszkańcy.



Październik był najcieplejszy w Szczecinie od 20 lat, mówi dr Szymon Walczakiewicz, meteorolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. - Wrzesień, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, był blisko normy. Październik nadrobił. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko wrzesień i październik, to ta jesień jest jedną z najcieplejszych, jeśli nie najcieplejsza.



W listopadzie spodziewać możemy się pierwszych przymrozków, dodaje Walczakiewicz. - Do końca tygodnia taka pogoda powinna się utrzymać. Lokalnie może popadać deszcz. Na horyzoncie widać pierwsze przymrozki.



Pierwsze przymrozki mogą przyjść pod koniec przyszłego tygodnia.