Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na stałe przywrócone ma być połączenie promowe między świnoujskim portem, a szwedzkim miastem Malmo. Armator zapowiada, że pierwsze kursy odbędą się już w grudniu.

Na początku siedem razy w tygodniu, a później nawet częściej, to plany fińskiego armatora względem połączenia Świnoujście - Malmo.



Takie rejsy funkcjonowały już między 1995 a 2000 rokiem. Teraz promy Finnlines kursowały będą co najmniej siedem razy w tygodniu, a pojawienie się nowej linii w świnoujskim porcie, poszerzy jego ofertę. Poza rejsami do Ystad, Kopenhagi, Trelleborga czy na wyspę Bornholm, od grudnia pływać będzie można właśnie do portu w Malmo.