Okradł lombard i wpadł tego samego dnia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

21-latek, podejrzany o kradzież z włamaniem do jednego z choszczeńskich lombardów, już w rękach policji. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony towar.

Do napadu doszło pod koniec października w Choszcznie. Sprawca wybił szybę wystawową, następnie z gabloty ukradł różne kosztowności, warte ponad 11 tysięcy złotych. Łupem włamywacza padły m. in. zegarki, tablety, telefony komórkowe oraz biżuteria.



Dzięki szybkiej akcji, mundurowi jeszcze tego samego dnia zatrzymali 21-latka podejrzanego o kradzież. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.