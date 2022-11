Obrażał i szarpał policjantów. Teraz spędzi rok za kratami

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad rok więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie policjantów.

Taki wyrok, w trybie przyspieszonym, usłyszał 29-letni mieszkaniec gminy Rąbino.



Mężczyzna wyzywał i atakował funkcjonariuszy, podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych, a także nie stosował się do wydawanych przez nich poleceń.



Do zdarzenia doszło na terenie gminy Rąbino. Policjanci z Połczyna-Zdroju zostali skierowani na interwencję, gdzie na ulicy miał leżeć nietrzeźwy mężczyzna. Kiedy przybyli na miejsce, mężczyzna swoją agresję przeniósł na mundurowych. Wyzywał ich, szarpał i bił. Funkcjonariusze zdołali go obezwładnić i zawieźć na komisariat. Tam okazało się, że ma on prawie trzy promile alkoholu w organizmie.



Mężczyzna w trybie przyśpieszonym stanął przed Sądem, a ten skazał go na karę jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.