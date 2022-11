Lekarze usunęli czterocentymetrowy kamień w Szczecinie

Źródło: Facebook 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie Źródło: Facebook 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

Operacji nie podjęli się lekarze w Niemczech, z powodzeniem przeprowadzili ją medycy ze Szczecina. Z dróg żółciowych starszej pacjenci usunęli kamień wielkości przepiórczego jaja. Wszystko udało się wykonać bez otwierania brzucha kobiety.

Pani Zofia ból brzucha zaczęła odczuwać podczas wizyty u swojej rodziny w Niemczech. Trafiła do publicznego szpitala, gdzie przeprowadzono serię badań i odnaleziono kamień. Pacjentkę przeniesiono do Kliniki w Kolonii, tam jednak lekarze nie podjęli się przeprowadzenia operacji. Kobieta wróciła do Szczecina i zgłosiła się do szpitala wojskowego.



Zajął się nią prof. Andrzej Modrzejewski - pionier chirurgii laparoskopowej w Polsce. W ten sposób właśnie przeprowadzono zabieg.



Operację przeprowadzili lekarze z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w 109 Szpitalu Wojskowym przy ul. Piotra Skargi w Szczecinie.



Lekarze usunęli kamień, który miał cztery cm. Wystarczyło w brzuchu pacjentki zrobić kilka małych otworów.