Nowoczesny tomograf w świnoujskim szpitalu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nowoczesny tomograf trafi do świnoujskiego szpitala. Urządzenie zastąpi starsze - czternastoletnie, które używane było do tej pory. Na zakupie skorzystają pacjenci i personel szpitala.

64 rzędowy tomograf, który już wkrótce trafi do świnoujskiego szpitala, zastąpi wysłużony 16 rzędowy z 2008 roku wyjaśnia Dorota Konkolewska, prezes szpitala.



- Obecny tomograf ma kilkanaście lat, jest to tomograf 16 rzędowy, a więc klasą dosyć niższą, chociaż do tej pory użytkowany i przede wszystkim bardzo niezbędny w podstawowej

diagnostyce. Tomograf 64 rzędowy, który zamierzamy kupić, jest bardziej dokładny i precyzyjny i daje dużo lepszy obraz diagnostyczny.



Zdaniem ordynatorki - Renaty Waszczuk, nowy sprzęt ma zasadniczy wpływ na pracę lekarzy. - Bym powiedziała, że jest to sprzęt bardzo dobrej jakości, gdybyśmy mieli porównać go do samochodu, na miarę mercedesa.



Nowy tomograf w szpitalu będzie wykorzystywany w ramach umowy z NFZ.