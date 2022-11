Brak porozumienia. Stacja dializ znika ze Świnoujścia

Stacja dializ zniknie ze Świnoujścia. Nie udało się porozumieć w tej sprawie. Oznacza to, że pacjenci ze schorzeniami nerek, którzy potrzebują dializowania, będą musieli na zabiegi jeździć do Szczecina.

Stację, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzi spółka Fresenius. Jak oceniają jej władze jest ona nierentowna. Prezydent Świnoujścia, by uniknąć sytuacji, w której pacjenci ze Świnoujścia nie będą mieli dostępu do dializ, zwrócił się do zarządu Uzdrowiska, by podjęli się prowadzenia jednostki.Rozmowy jednak nie przyniosły rozwiązania - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.- Władze Świnoujścia od początku zaangażowały się w temat stacji dializ i jej dalszych losów. Spotykały się z każdą ze stron. Było też spotkanie z przedstawicielami spółki Fresenius, która potwierdziła, że ze względów ekonomicznych, nie jest w stanie dalej prowadzić stacji. Na ten moment, to wszystko, co możemy zrobić - podkreśla Jaz.Stacja działać będzie do połowy grudnia.