Przystanki dla SKM-ki do remontu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do remontu.

Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zajmie się tym firma ELBUD Szczecin. Chodzi o przystanki Golęcino, Dąbie (Południe) i Stołczyn (Glinki). Łączna wartość inwestycji to ponad 25 mln złotych. W ramach prac powstaną chodniki, parkingi, przebudowane zostaną ulice.



Szczecińska Kolej Metropolitalna ma za zadanie skomunikować m.in. Szczecin, Gryfino,

Police, Goleniów i Stargard.



Budowa kosztuje 800 mln złotych. Inwestycja miała być oddana do użytku w tym roku. Według najnowszych planów, prace przeciągną się do 2026 roku.