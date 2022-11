Siłownia pod chmurką. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Park Miejski "Na Skarpie" w Bobolicach zyska nowe oblicze. To dzięki unijnym środkom. Dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych pozwoli gminie zrewitalizować teren zielony.

W ramach inwestycji w parku pojawi się nowa zieleń, stanie tablica edukacyjna, a także ławy oraz stoły do gier.



Dodatkowo wybudowany zostanie obelisk z tablicą upamiętniającą historię zabytkowego parku. Bezpieczeństwo osób przebywających w tym miejscu zwiększy nowe, energooszczędne oświetlenie oraz monitoring.



Całkowity koszt realizacji projektu to ponad 320 tysięcy złotych. Prace potrwają do listopada przyszłego roku.