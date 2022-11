Nowe fantomy na uczelni. Pomogą studentom PUM-u [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Cztery fantomy pomogą w nauce studentom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przekazała je fundacja Nutricia.

Służą do nauki żywienia dojelitowego. To dwa fantomy dorosłych i dwa dzieci.



- Studenci będą na nich ćwiczyć, jak wprowadzić przez nos do żołądka pacjenta sondę, przez którą podaje się pokarmy - mówi dziekan wydziału nauk o zdrowiu prof. dr hab. Beata Karakiewicz. - Niezmiernie ważne są nowoczesne technologie w medycynie i w naukach o zdrowiu, bo zrozumienie tego, jak pracować z pacjentem, który wymaga interwencji klinicznej, jest niezmiernie ważne i to nasze, holistyczne podejście będzie możliwe dzięki temu, że będziemy wzbogacali wydziały i uczelnię o nowoczesne systemy.



Pacjenci w polskich szpitalach bardzo często są niedożywieni, dlatego to takie ważne, by umieć karmić ich pozajelitowo - dodaje Anna Cywińska, prezes zarządu Fundacji Nutricia.



- Jeżeli mamy np. pacjenta prawidłowo odżywionego i niedożywionego, który się kwalifikuje do zabiegu operacyjnego, to ten niedożywiony, średnio 30 procent częściej rozwija powikłania. Średnio o tydzień dłużej jest w szpitalu, a ryzyko zgonu z powodu tych powikłań wzrasta też o 30 procent - tłumaczy Cywińska.



Fundacja użyczy uczelni również dwa symulatory odczuć starczych. Dają one możliwość doświadczenia fizycznego ograniczenia w podeszłym wieku.