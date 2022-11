Autobus miejski w darze dla Ukrainy

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

W środę w Wałczu burmistrz Chocimia odebrał miejski autobus wypełniony darami. To kolejna pomoc, jaka od wybuchu wojny płynie z Wałcza na Ukrainę.

Jak tłumaczą burmistrz Chocimia Andrij Dranczuk i burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, pojazd bardzo przyda się mieszkańcom Ukrainy.



- Sprzęt jest na potrzeby miasta do transportu dzieci do szkół. Cały sprzęt jeżdżący został przekazany na front i miasto zostało pozbawione wszelkich możliwości transportu. Dzieci z okolicznych małych miejscowości, nie mają obecnie dojazdu do szkół - mówił Dranczuk.



Umowę na przekazanie autobusu Ukrainie parafował z burmistrzami prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu Cezary Balewski. Jak mówi, pojazd, choć przez lata służył mieszkańcom Wałcza, jest sprawny i z pewnością przyda się w Ukrainie.



- Podjęliśmy taką decyzję zapoznając się z ich trudną sytuacją w Ukrainie, w mieście Chocim, gdzie wszelki tabor autobusowy został przeznaczony do armii, a tylko i wyłącznie sprzęt, który otrzymają z darów w ramach pomocy humanitarnej, mogą u siebie zatrzymać. Dla nas tabor, którym dziś dysponujemy, wystarczy i mieszkańcy nie odczują negatywnie tego, że przekazaliśmy jeden autobus do Ukrainy, a tam na pewno się im przyda - podkreślił Balewski.



Autobus został też wypełniony darami od wałeckich przedsiębiorców oraz miast partnerskich Wałcza w Niemczech i Francji. To przede wszystkim artykuły medyczne i żywność, ale także materiały budowlane, w tym między innymi okna.