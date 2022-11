Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu przedszkolaków. Flaga na maszt [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Naszym zadaniem jest krzewić patriotyzm - mówią żołnierze. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przedszkolaki i żołnierze wspólnie świętują niepodległość Polski - dzieci z przedszkola nr 30 w Szczecinie zaśpiewały hymn przy akompaniamencie trąbki wojskowej. Do tego żołnierze 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina podnieśli flagę na maszt. - Naszym zadaniem jest krzewić patriotyzm - mówią żołnierze.

Dzieci i rodzice się cieszą, bo współpraca z "Dwunastką" to niezwykła wartość - podkreśla dyrekcja.



- Znałaś wcześniej hymn? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- Znałam. Uczyła pani w przedszkolu. I mama i tata - odparła jedna z dziewczynek.

- A co to jest niepodległość?

- Wolność. To, żeby nikt nie zapomniał, że jest w polskim kraju.

- Bardzo piękna odpowiedź. A co jest w Polsce fajnego?

- Rodzina.

- A ile masz lat?

- Sześć.



Dzieci zaśpiewały bezbłędnie wszystkie cztery zwrotki. Bez problemu odpowiadały też na pytania np. jakie jedyne polskie miasto i imię jakiej kobiety znajdują się w tekście Mazurka Dąbrowskiego.