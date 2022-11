Ławeczka - i to jaka! - na nabrzeżu Starówka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Symbol inwestycji kluczowej dla rozwoju portu na Łasztowni - wykonawcy pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście ufundowali ławeczkę ustawioną na nabrzeżu Starówka.

Dyrektorowie konsorcjum dwóch firm chwalili współpracę z rządem i jego instytucjami przy tym projekcie. Z drugiej strony słyszeliśmy o planowej i terminowej realizacji, także mimo covidowej pandemii.



Goverd van Oord z konsorcjum mówił o tym, że ławeczka jest symbolem.



- Coś, czym ludzie mogą się cieszyć, coś, co symbolizuje pot, radość ale - być może - odrobinę łez - powiedział.



Wiceminister infrastruktury, Marek Gróbarczyk zwracał uwagę, jak ważne było pogłębienie toru wodnego w kontekście obecnych wydarzeń na świecie.



- Trzeba jednoznacznie powiedzieć, że porty polskie odgrywają najważniejszą rolę jeśli chodzi o bezpieczeństwo - podkreślił.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, podkreślał wagę politycznej woli w tej inwestycji.



- Wiele lat Szczecin oczekiwał i zawsze mówiono, że tego się nie da zrobić, że to jest mrzonka. Jak krótkowzroczne były to wizje przekonujemy się dzisiaj. Dzięki determinacji tego konkretnego środowiska politycznego, środowiska Prawa i Sprawiedliwości, tor wodny jest pogłębiony - podsumował wojewoda.



Pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra trwało od 2018 do 2022 roku i kosztowało ponad 2 miliardy złotych.