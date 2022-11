Świnoujski port instalacyjny. "Prace idą zgodnie z planem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Prace idą zgodnie z planem, są na nie pieniądze i na ten moment wybudowanie do 2025 roku portu instalacyjnego w Świnoujściu jest niezagrożone, są również plany dotyczące Szczecina" - mówili w środę dziennikarzom prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście oraz wiceminister infrastruktury.

Chodzi o podpisaną już umowę z Orlenem na powstanie infrastruktury do obsługi morskich elektrowni wiatrowych.Jak podkreślał prezes Zarządu Portów Krzysztof Urbaś, plany uwzględniają także Szczecin.- Są związane z morskimi farmami wiatrowymi. Na Ostrowie Grabowskim w tej chwili toczy się jedno postępowanie przetargowe, drugie jest w przygotowaniu. Nie wykluczone, że w samym Szczecinie powstaną też jednostki, które będą współtworzyły elementy morskich terminali wiatrowych - mówił prezes Zarządu Portów.Urbaś mówił też, że wydatek na ich część portu instalacyjnego to od 300 do 350 milionów złotych. Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podkreślał, że resort ma zarezerwowane pieniądze na rozwój.- W dyspozycji ministerstwa znajduje się 245 milionów euro, które dedykowane jest na tzw. port offshorowy - podkreślał wiceminister.Prezes Zarządu Portów informował także o postępie prac prowadzonych wspólnie z Orlenem.- Obecnie harmonogram realizowany jest bez ani jednego dnia opóźnienia - zaznaczył Krzysztof Urbaś.Jak informuje koncern Orlen, do 2030 roku "zamierza przeznaczyć 47 mld zł na inwestycje w nowoczesną nisko- i zeroemisyjną energetykę".