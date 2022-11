Gdzie tańszy węgiel w Szczecinie?

W czterech punktach w Szczecinie będzie można kupić tańszy węgiel. Do Urzędu Miasta zgłosiło się w sumie sześć firm, które chciały się tym zająć.

- Te cztery firmy tworzą jeden podmiot na mocy porozumienia zawartego między sobą. W związku z tym, że ten wniosek wpłynął jako pierwszy, został zaakceptowany przez Miasto i dalsza procedura będzie się toczyła z tym pierwszym podmiotem zrzeszającym cztery szczecińskie firmy - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta w Szczecinie.





Firmy:

Andrzej Pawełczyk, ul. Władysława Nehringa 11A, 71-814 Szczecin,

Passa Michał Karaś, ul. Warcisława I 4B, 71-667 Szczecin,

Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Kolski, ul. Świerczewska 5, 71 -066 Szczecin,

Przedsiębiorstwo Handlowe Węglobud S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin.

To konsorcjum czterech szczecińskich podmiotów zajmujących się sprzedażą surowca i dwie spółki spoza województwa. Urzędnicy wybrali pierwszą propozycję.Firmy zadeklarowały, że cena węgla dla mieszkańców Szczecina wynosić będzie 2000 zł za tonę.Jeszcze dziś wybrane firmy zarejestrują się na stronie podmiotu wprowadzającego, czyli wskazanej spółki dostarczającej węgiel z ramienia rządu. Nie wiadomo jednak kiedy ruszy sprzedaż surowca w wybranych punktach.Wczoraj Miasto rozpoczęło wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zakupu węgla napreferencyjnych warunkach. Uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.