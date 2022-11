Chojna: Modernizacja ul. Dojazdowej zakończona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przebudowa ulicy Dojazdowej w Chojnie zakończona. W środę droga została oficjalnie otwarta.

To ważna ulica w mieście - mówi burmistrz Chojny Barbara Rawecka.



- Ulica prowadzi bezpośrednio na chojeńskie lotnisko i stała się taką mini obwodnicą. Dzięki temu wszystkie firmy przemysłowe - bo mamy tu teren przemysłowy - mogą korzystać z tej drogi i wjeżdżać na teren omijając centrum, które jest mocno obciążone - dodaje Rawecka.



Modernizacja jest przykładem dobrej współpracy rządu z samorządem - podkreśla poseł PiS Leszek Dobrzyński.



- Drogi są bardzo poważnym problemem. Lokalne samorządy, zwłaszcza w mniejszych powiatach, by sobie z tym nie poradziły. Dobrze, że pieniądze na takie inwestycje wreszcie się znalazły - zaznacza Dobrzyński.



Inwestycja kosztowała ponad 1,1 mln złotych, z czego 710 tysięcy złotych to rządowe dofinansowanie.