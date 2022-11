Pętla w Załomiu świeci pustkami. Wkrótce ma być inaczej

"Będzie więcej autobusów na pętli w Załomiu" - deklarują władze Goleniowa. Obecnie wybudowany za 10 mln złotych budynek oraz perony i parking świecą pustkami.

Dziennie dojeżdża tam tylko 5 szczecińskich, miejskich autobusów, a w soboty, niedzielę i święta żaden. To dziwna sytuacja - oceniają nasi Słuchacze.- Miejsce dalej stoi puste, ludzie chodzą i podziwiają. - Dlaczego komuś nie wpadnie do głowy, żeby puścić przystanek dalej? - To jakieś nieporozumienie - mówią.Szczecin nie ma pieniędzy, aby to zmienić. Pętla ma służyć głównie mieszkańcom naszej gminy, na przykład z Czarnej Łąki czy Lubczyny, dlatego chcemy zapłacić za więcej kursów - deklarował w naszej audycji interwencyjnejzastępca burmistrza Tomasz Banach.- To jest koszt poniżej stu złotych za jeden wjazd na pętlę do Załomia, więc nie są to horrendalne koszty. Pilotażowo chcemy dopasować się do potrzeb pasażerów, niż to, żeby postawić autobusy i płacić za puste przebiegi - podkreślał Banach.Negocjacje trwają, jak dodał Tomasz Banach, dodatkowe autobusy mają wjechać do Załomia w przyszłym miesiącu.