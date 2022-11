RSnW: Bobry winne powodzi?

Czy bobry spowodowały powódź w Łobzie? Dyskutowali o tym goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Przypomnijmy, do powodzi doszło w niedzielę wieczorem. Nie doprowadziły do niej jednak deszcze, a prawdopodobnie bobry. W pobliżu wybudowały sobie swoje bobrze konstrukcje i na tyle spiętrzyły wodę w sąsiednich stawach, że ta przelała się i zalała okolicę. Nie tylko zniszczyła drogę i most, ale podtopiła piwnice i garaże.W wyniku zdarzenia poważnemu uszkodzeniu uległa droga wojewódzka na 151, której naprawa potrwać może nawet dwa miesiące.Nic nie było w stanie powstrzymać tak dużej fali powodziowej - mówił Piotr Ćwikła, burmistrz Łobza.- Na strumieniu, gdzie pojawiła się fala powodziowa, przez 50 lat nic się nie wydarzyło. Ta sytuacja bardzo nas zaskoczyła. Woda cały czas cieknie z czterdziestu hektarów stawów. Nie jesteśmy w stanie do końca ustalić, czy powodem były bobry - powiedział Ćwikła.Nie zrzucałbym winy na bobry - ocenił Roman Głodowski, prezes stowarzyszenia "Nasz Bóbr".- Kilka pogryzionych patyków, które były w okolicach tego mnicha, świadczy jedynie o tym, że bobry w tej okolicy po prostu żyją, co oczywiście nie jest niczym nadzwyczajnym. W takiej sytuacji nie powinniśmy absolutnie winić bobrów, tylko się zastanowić, dlaczego ten mnich był zanieczyszczony, i dlaczego nikt go nie czyścił - zaznaczył Głodowski.Po powodzi zarwany jest odcinek drogi wojewódzkiej 151. Między Węgorzynem a Łobzem, ta trasa jest zamknięta, objazd prowadzi przez Runowo Pomorskie, Siedlice, Rekowo i Strzmiele.