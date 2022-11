Potrzeba koordynatorów do "Paczuszki dla Maluszka"

Fundacja Małych Stópek poszukuje koordynatorów "Paczuszki dla Maluszka". Zbiórka wystartuje na początek Adwentu, ale już dziś potrzeba osób, które pomogą w jej organizacji.

Akcja polega na zbiórce artykułów kosmetycznych, ale też chemii gospodarczej dla domów dziecka, domów samotnej matki oraz hospicjów prenatalnych na terenie całej Polski - mówi ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek. - Poszukujemy koordynatorów, tak naprawdę najważniejszych osób w akcji, które w swoim środowisku, czy to w szkole, czy w pracy, w kościele postawiają choinkę, powieszą nasze fundacyjne, symboliczne bombki z szeroką informacją o akcji. Tak, aby osoby gotowe do udziału w akcji, po zabraniu bombki przyniosły swój dar.W ubiegłym roku w akcję zaangażowało się około 1,5 tysiąca koordynatorów w całej Polsce m.in. w parafiach, ale także w placówkach oświatowych, restauracjach, kawiarniach, a nawet w muzeum i zoo. Mówi Maria Drąg, rzecznik prasowy Fundacji Małych Stópek. - Co warte podkreślenia, w ubiegłym roku udało się zebrać artykuły o łącznej sumie około 10 milionów złotych.Więcej szczegółów na stronach akcji "Paczuszka dla Maluszka" oraz Fundacji Małych Stópek