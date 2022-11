Szczecińskie pomniki przyrody z dotacją [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

45 tysięcy złotych na pielęgnację szczecińskich drzew. Tym razem chodzi o pomniki przyrody rosnące w ciągu ulic Judyma, Broniewskiego, 5. Lipca, ale też przy ulicy Kopalnianej nieopodal jeziora Szmaragdowego.

Pieniądze na ten cel przekazał miastu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



Na czym polega wsparcie?



- Miasto otrzymało wsparcie na dwanaście drzew. Chodzi przede wszystkim o zadbanie o ich stan zdrowotny, ale również bezpieczeństwo osób, które poruszają się po ulicach, chodnikach, gdzie te pomniki przyrody się znajdują - mówi prezes Funduszu Marek Subocz.



Pomniki przyrody są niezwykle ważne - podkreśla Ogrodnik Miasta Szczecin Marta Safader-Domańska.



- W większości przypadków są to drzewa sędziwe. Charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością, dzięki różnym organizmom żywym w dziuplach i zagłębieniach. Jeżeli się rozejrzymy, to zobaczymy w nich różne sęki, dziuple, które dla laika mogą wydawać się podejrzane, a z punktu widzenia przyrodniczego to jest bogactwo - zaznacza Safader-Domańska.



Od początku istnienia programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał Miastu Szczecin około 130 tysięcy złotych na pielęgnację drzew określanych pomnikiem przyrody, w tym między innymi platanów w Parku Kasprowicza.