Okradali bankomaty na wysokie kwoty. Teraz staną przed sądem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ukradli z bankomatu w powiecie kamieńskim prawie pół miliona złotych. Teraz staną przed sądem.

Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenie w tej sprawie.



Trzech mężczyzn włamywało się do bankomatów w kilku województwach w Polsce. W 2018 roku wysadzili i okradli jeden w Golczewie. Do zdarzenia doszło w nocy. Zabrali z niego 460 tysięcy złotych.



Jeden z podejrzanych okradł również bankomat w Niemczech, na kwotę ponad 100 tysięcy euro.



Mężczyźni trafili do aresztu tymczasowego. Wszyscy podejrzani w przeszłości byli wielokrotnie karani sądownie. Przyznali się do zarzucanych im czynów. Dwóm z nich grozi do 10 lat więzienia, a trzeciemu - który odpowiada także za rozbój - 12 lat.