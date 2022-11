"Ojczyźnie można służyć na wiele sposobów" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ojczyźnie można służyć na wiele sposobów - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki. Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki wręczył państwowe medale i odznaczenia osobom, które w różny sposób przysłużyły się Polsce.

Wśród odznaczonych byli księża, opozycjoniści, ale także przedstawiciel WOPR. Ojczyźnie można służyć na wiele sposobów - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- Ludzie, którzy opiekowali się miejscami pamięci, czy ci, którzy działali bardzo aktywnie w czasach komunistycznych i naprawdę musieli zapłacić wielką cenę za to, czy ci, którzy na co dzień działają na rzecz współobywateli chociażby oddając krew - dzisiaj tym wszystkim mówimy dziękuję, bo ojczyźnie służyć możemy w różny sposób - zaznaczył wojewoda.



Wśród odznaczonych znaleźli się również sybiracy. Dla pana Aleksandra Łotarewicza otrzymany Krzyż Zesłańców Sybiru to odznaczenie szczególnie ważne.



- To jest rodzinne, można powiedzieć, odznaczenie. Cała moja rodzina żyła na Syberii, ja się urodziłem na tych ziemiach. Staramy się w rodzinie pamiętać i o tym rozmawiać, szczególnie właśnie teraz. Mam wnuczęta, zaczynamy o tym rozmawiać - przyznał.



Łącznie odznaczone zostały 23 osoby.