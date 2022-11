W piątek o godz. 10:00, mszą świętą w intencji Ojczyzny w Szczecińskiej Katedrze rozpoczną się wojewódzkie obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

Po mszy zaplanowany jest przemarsz na Wały Chrobrego, a o godzinie 12:00 wspólne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego.



- Bez względu na to, jak wiele nas różni i dzieli, to powinna nas łączyć - Niepodległa i Biało-Czerwona... Zapraszam wszystkie, bez wyjątku, na obchody 11 listopada. Pokażmy, że tworzymy wspólnotę, że jesteśmy Polakami i to, że potrafimy wznieść się ponad podziały. Zachęcam do udziału wszystkich - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



Po godzinie 12:00 na Wałach Chrobrego rozpocznie się Festyn Niepodległościowy. Na nim sprzęt zaprezentuje 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, a na nabrzeżu zacumuje okręt 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.