Policja ostrzega przed oszustwem "na Netflixa"

Nowa metoda działania oszustów. O jej skuteczności przekonał się mieszkaniec Kołobrzegu, który stracił 7,5 tys. zł.

Do kołobrzeskiej komendy policji zgłosił się mieszkaniec, który odebrał fałszywą wiadomość SMS o konieczności zaktualizowania danych do subskrypcji na platformie Netflix. Użytkownik kliknął w link, który przeniósł go na stronę łudząco przypominającą serwis streamingowy. Następnie wypełnił dane m.in. dotyczące karty płatniczej.Tym samym podał na tacy cyberprzestępcom wszystkie informacje, dzięki którym mogli oni wyczyścić konto mężczyzny. Dokonali oni pięciu płatności na łączną kwotę 7,5 tys. zł.Policja apeluje o zachowanie ostrożności i zgłaszanie wszystkich prób wyłudzenia danych.