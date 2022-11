Kolejne dzieci z terenów popegeerowskich dostały laptopy [ZDJĘCIA]

240 laptopów trafiło do uczniów, dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów w gminie Węgorzyno. To w ramach rządowego projektu wsparcia rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich.

Komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach.- Na pewno dużo to pomoże w nauce. Będzie łatwiej ogarnąć materiał na lekcje. Zacznę od zrobienia na nim referatu do szkoły. - Cieszę się, bo tak jest wygodniej się uczyć. - Mam troje dzieci, więc myślę, że to będzie duża pomoc dla nas. - Naszym dzieciom będzie łatwiej, bo każde będzie miało swój komputer - opowiadają obdarowani.Po reformie Balcerowicza pracownicy pozostawieni byli sami sobie. Teraz chcemy im wynagrodzić te krzywdy - mówi Artur Szałabawka, poseł PiS: - To jest forma zadośćuczynienia, dla tych mieszkańców, dla tego kolejnego pokolenia. Przekazanie laptopów ma wyrównać szanse dzieci ze wsi, względem dzieci z dużych miast.Łączny koszt zakupów laptopów, to ponad 600 tysięcy złotych. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.