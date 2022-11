Mural pamięci synagogi szczecińskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mural namalowano na budynku Książnicy Pomorskiej - dzisiaj odsłonięto malowidło od ulicy Dworcowej; tam, gdzie do 1938 roku, do tak zwanej Nocy Kryształowej stała bożnica.

Wtedy, w niemieckim Stettinie w nocy z 9 na 10 listopada bojówki spaliły świątynię.



W uroczystości uczestniczył Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich, który m.in. odśpiewał modlitwę.



- Jestem bardzo wzruszony, że tu jestem. To niesamowity mural. Jaki cel mieli Niemcy, by robić Noc Kryształową?! Po co?! - pytał.



- Teraz już wszyscy wiedzą, gdzie stała szczecińska synagoga - dodaje Mikołaj Rozen z Gminy Żydowskiej w Szczecinie.



- To tak szybko nie zniknie, zostanie w pamięci, mam nadzieję, że będzie zmuszał do refleksji - wierzy Rozen.



- Ten mural pokazuje synagogę - dodaje Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków i członek komisji konkursowej.



- Świetnie artysta wyraził tlącą się pożogę, która miała doprowadzić do wydarzeń z najciemniejszych kart historii - ocenił.



Trawnik przed muralem będzie także zagospodarowany; ma tam powstać biblioteka na powietrzu. Zajmie się tym Książnica Pomorska.