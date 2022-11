Kłusowali w Stawie Bukowym?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Śnięte w ryby w Stawie Bukowym w pobliżu Ronda Reagana na prawobrzeżu Szczecina - najprawdopodobniej to efekt działań kłusownika.

- Obok Ronda Reagana jest staw. Jest to woda miejska. Zaobserwowaliśmy, że na stawie pływają śnięte ryby; duże, ogromne osobniki - poinformował słuchacz Radia Szczecin.



Sygnał o zdarzeniu dostała Straż Miejska.



- Poinformowała Zakład Usług Komunalnych, Wydział Zarządzania Kryzysowego, sanepid i policję... Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych pojechali na miejsce, znaleźli cztery ryby, będziemy sprawdzali z czym ta sytuacja jest związana - zapowiedział w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Andrzej Kus.



Najbardziej prawdopodobną wersją jest to, że ktoś łowił lub próbował łowić ryby przy pomocy prądu. Jeśli to się potwierdzi, sprawa zajmie się policja.