Arkonka tej zimy będzie pusta. Nie stać nas

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Lodowisko przy szczecińskiej Arkonce - nie w tym roku. Miasto rezygnuje z jego uruchomienia ze względu na brak pieniędzy.

Informację potwierdził w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, Andrzej Kus.



- Sytuacja finansowa nie pozwala nam, by w tym roku uruchomić ten obiekt. Pamiętajmy, że to lodowisko nigdy nie przynosiło zysków. Ale już przy Netto Arenie od kilku dni trwają prace; mamy nadzieje, że 25 listopada, jeszcze przed grudniem, obiekt będzie udostępniony i on będzie większy, niż dotychczas - zapowiedział.



Ile dokładnie miasto zaoszczędzi - tego na razie nie wiadomo. Lodowisko przy Netto Arenie będzie jedynym miejskim, które będzie działać w zimie. W Szczecinie do tej pory funkcjonowały jeszcze dwa prywatne tego typu obiekty - na Gubałówce oraz na prawobrzeżu przy ul. Botanicznej.