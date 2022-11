Świnoujście. Nikt nie narzeka

Udany listopad, to dla branży turystycznej obiecująca zapowiedź nadchodzącej zimy. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kilkanaście stopni na plusie w listopadzie może wywołać tęsknotę za chłodem, ale nie nad morzem. Tu zadowoleni są i przedsiębiorcy działający w branży turystycznej i wypoczywający turyści.

Pobyt nad morzem w listopadzie kojarzy się bardziej z morsowaniem, niż wypoczywaniem, jednak na brak turystów i kuracjuszy tej jesieni nadmorscy przedsiębiorcy nie narzekają. Ciepły listopad nad Bałtyk przyciągnął tłumy.



- Przyjemne zwiedzanie. - Spacerujemy nad morzem, wdychamy jod. - Dla starszych osób jest to wygoda. - Jesteśmy bardzo zadowolone. - Tu jest bardzo zdrowo i wesoło - mówili turyści.



Z ciepłej jesieni zadowoleni są szczególnie ci, którzy usługi świadczą na promenadzie.



- Turyści chodzą sobie po promenadzie, spożywają różne posiłki. Nie ma tragedii, jest bardzo dobrze. - Jest spadek, ale taki spokojny. Wystarczy dla nas, by sobie odpocząć po długim sezonie - oceniali.



Udany listopad, to dla branży turystycznej obiecująca zapowiedź nadchodzącej zimy.