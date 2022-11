RSnW: "Polska tożsamość jest siłą narodu"

Józef Piłsudski. Fot. www.wikipedia.org (CC0 domena publiczna)

Niepodległość nam nie jest dana raz na zawsze - goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przypominali słowa Józefa Piłsudskiego dyskutując o świętowaniu 11 listopada, gdy za naszą granicą trwa wojna wywołana przez Rosję.

Ten konflikt nam pokazuje, że państwo, żeby trwać, musi mieć silne wartości, historię, kulturę i język - tłumaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Wiem, że w Polsce są środowiska, które mówią, że z polskim mesjanizmem to jest przesadzanie. Nie ma drugiego takiego kraju, który zareagowałby w taki sposób jak my zareagowaliśmy na uchodźców wojennych z Ukrainy. Myślę, że tu się pokazało to wielkie, potężne, polskie serce pełne dobroci - ocenił wojewoda.



Świętowanie w Szczecinie rozpocznie msza święta odprawiona w intencji ojczyzny w katedrze o godzinie 10. Później, o godz. 12 z pl. Orła Białego pod hasłem "Na straży polskiej tożsamości" wyruszy Marsz Niepodległości.



- Musimy pielęgnować w sobie tożsamość narodową, polską tożsamość, bo ona jest siłą narodu. Przywiązanie do tradycji i do naszych wartości, wzmacnia nasz naród - podkreśliła Magdalena Sosnowska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych.



11 listopada 2022 będziemy świętować 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia bowiem w 1918 roku Józef Piłsudski - po uwolnieniu z więzienia w twierdzy w Magdeburgu - przejął władzę w Warszawie.