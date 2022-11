"Pokażmy, że potrafimy wznieść się ponad nasze podziały"

W Szczecinie obchody rocznicowe rozpocznie o 10 msza święta w intencji ojczyzny w szczecińskiej katedrze.

Po mszy zaplanowany jest przemarsz na Wały Chrobrego, a o godzinie 12:00 wspólnie zostanie odśpiewany polski hymn - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Bez względu na to, jak wiele nas na co dzień różni i dzieli, powinna nas łączyć Niepodległa, powinna nas łączyć Biało-Czerwona. Dlatego zapraszam wszystkich bez wyjątku na obchody 11 listopada. Pokażmy, że tworzymy wspólnotę, że jesteśmy Polakami i że potrafimy wznieść się ponad nasze podziały. Zachęcam do udziału wszystkich.Po godzinie 12 natomiast na Wałach Chrobrego rozpocznie się Festyn Niepodległościowy. Sprzęt zaprezentuje 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana, a na nabrzeżu zacumują okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.