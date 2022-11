Msza święta w szczecińskiej katedrze rozpoczęła obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości.

W wygłoszonej homilii arcybiskup Andrzej Dzięga porównał Polskę i Polaków do rodziny, która potrafi żyć w zgodzie, ale potrafi również debatować na trudne tematy.- Czy to przed wiekami na ludowych wiecach, czy to gdzieś w domach i sadybach wojów i rycerzy, czy to na dworach książąt i królów. Przecież z tej debaty zawsze wyrastała niezwykła myśl. Fenomen społecznej myśli ewangelicznej, tu w środkowej Europie - mówił abp Dzięga.Po mszy, około godziny 11.30 rozpocznie się marsz. Manifestacja przejdzie z placu Orła Białego pod budynek Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego, gdzie zostanie odśpiewany wspólnie polski hymn.