Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

100-metrowa faga, kilka tysięcy osób i pieśni patriotyczne - Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Szczecina. W tym roku odbywa się pod hasłem "Na straży polskiej tożsamości".

Przemarsz wystartował po godzinie 12 z placu Orła Białego, przeszedł przez centrum miasta i zakończył na placu Szarych Szeregów przed popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego.- Biorę udział w marszu co roku, moja flaga była nawet w 2018 roku w Warszawie, wszędzie ze mną jeździ. - Być tutaj, to patriotyczny obowiązek, warto być Polakiem. - Co roku, jeśli będą marsze, a na to liczę, to będziemy przychodzić. - Jestem pierwszy raz, z bijącym sercem i łzami w oczach. Jest bardzo wzruszająco, każdy jest tu uśmiechnięty, a w sercu ojczyzna - mówili uczestnicy przemarszu.Marsz Niepodległości zorganizowało Porozumienie Środowisk Patriotycznych w Szczecinie. W piątek obchodzimy 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.